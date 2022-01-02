擴大疫苗氣泡或於1.22實施　市民入表列處所須打1針

港府早前宣布，於農曆新年前進一步擴大疫苗氣泡，屆時市民進入食肆、酒店等表列處所前需打1針。食物及衞生局局長陳肇始今日(2日)在電台節目上預告，港府現時每14日會公布社交距離措施，有關內容會提及打1針的安排，她指若於本周四(6日)公布的社交距離措施講打1針「會太急」，換言之，市民進表列處所前須打1針的安排或會在再下一輪，即本月20日公布，公布後的隔日，即本月22日開始生效。

陳肇始表示，本港早已實施疫苗氣泡，如D類食肆、卡OK、酒吧等場地，故當局只是擴大疫苗氣泡。她強調港府做事務實，在農曆新年推行須打1針，而非2針的安排，屬時間性考慮，指中間不夠時間讓市民打2針，因此才決定「先打1針」。

踏入新一年，距離農曆新年不足30日，被問到打針後才可進場所的確實日期，陳肇始指雖然日期未確定，但她透露，有關安排會在港府每14日發布的社交距離措施上公布，指如在未來一輪，即本周四(6日)發布打1針措施會太急，因此港府或會在再下一輪，即1月20日公布。她另指，除了表列處所外，指將來疫苗氣泡會「進一步推開」，所以不排除進入其他非表列場所前，都要打1針。