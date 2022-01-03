九巴5巴士站設藍牙定位裝置　助尋走失腦退化症患者

腦退化症患者蕩失路恐釀意外，去年聖誕節期間便有8宗腦退化症患者走失報告。為協助家屬掌握患者行蹤，九巴近日與機構合作，在全港5個大型巴士站加裝藍牙定位裝置，若患者攜戴特定追蹤設備，走失時路經車站，定位裝置可偵測其蹤影，實時通知親友。九巴期望未來加裝更多裝置，建立長者友善社區。

賽馬會耆智園表示，本港患有腦退化症人士中，估算逾3萬多人曾試過走失。該會指，單計去年12月25至28日，聖誕節前後四日便接獲8宗走失報告，而為追蹤走失長者，該機構前年年底起推出「守護蹤」電子裝置及相關手機程式。

負責研發的香港科技大學計算機科學及工程學系教授陳雙幸表示，裝置採用眾包（Crowdsourcing）及藍牙定位技術。患者佩戴不同款式的裝置，例如鎖匙扣、拐杖支撑及卡片等，裝置會發出藍牙信號，當走失患者經過附近定位裝置時會被偵測到，再通知家屬大概位置。他指，該技術成效取決接收器多寡及密度，適用於本港人口密度高的地方。

賽馬會耆智園總監郭志銳表示，該計劃首階段是透過市民下載程式，若附近有人走失，用家的手機將以匿名方式分享當前位置。該程式下載量於上月達2.5萬次，較去年首季增加6倍。計劃亦打算在車站、商舖加裝定位裝置「天使盒子」，首批已設於九巴5個大型巴士站，包括沙田市中心巴士總站、屯門市中心總站、尖沙咀碼頭巴士總站，以及屯門公路轉車站（往屯門及往九龍方向）的客服中心，可偵測到方圓30米內的走失長者。

九巴助理總監(傳訊)林子豪表示，現時九巴約20%乘客是長者，隨着本港人口老化，期望在更多車站陸續增加定位裝置，至於在巴士加裝類近裝置則需通過政府相關法規。他認為長遠建立長者友善社區，更能鼓勵患者出行，有助他們對抗病情。