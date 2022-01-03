第7屆立法會全體議員今宣誓　由特首監誓

上一屆立法會曾爆發宣誓風波，其中2人宣誓被指辱華，最終有6人被褫奪議員資格。新一屆立法會議員將於今早(3日)11時宣誓就職，由行政長官監誓，飲食界張宇人是首名宣誓的議員，最後一位是選委會界別的議會「新丁」嚴剛。

過往多屆均由立法會秘書長監誓，而立法會去年10月修訂《議事規則》，由新一屆立法會起，議員不再於任期的首次會議上宣誓，並改為特首親自為新一屆90名議員監誓。

宣誓儀式上會先奏唱國歌，候任議員面向五星旗和區旗肅立及一同唱國歌，再逐一到台前宣誓。由於去年生效的《國歌條例》規定，立法會誓言的宣誓儀式須奏唱國歌，是今屆新加入的環節。此外，根據《國旗及國徽條例》，舉行立法會議員宣誓的場地必須懸掛國徽，立法會議事廳上的區徽早前亦已更換成國徽。

宣誓順序按照議員年資而定，如年資相同則按照中文姓名筆畫排序。首5名宣誓的議員依次是自2000年起出任議員的飲食界張宇人，其後是商界（第一）議員林健鋒、梁君彥、李慧琼及陳克勤，而最後一名宣誓的則是嚴剛。

政府早前發出宣誓須知，包括議員必須準確、完整、莊重地宣讀法定誓言；如果故意宣讀內容不一致的誓言，或以任何不真誠、不莊重的方式宣誓，也屬於拒絕宣誓，即時喪失議員資格。監誓人對不符合全國人大相關解釋及本港法律規定的宣誓，應確定為無效，並不得重新安排宣誓。

衣着方面，政府提醒宣誓人必須穿着商務服裝，服飾應整齊得體，穿着不恰當的服飾或會被監誓人視為違反真誠及莊重宣誓的要求，拒絕有關人士進行宣誓，並不會重新安排宣誓，當中包括不得展示政治化標誌、口號或標語的衣物/配飾/口罩。而疫情下基於防疫要求，所有參與宣誓儀式的人員均須全程佩戴口罩。