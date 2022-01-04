Omicron來襲　政府認中港通關無期　2.24入食肆學校等都要打針

政府日前揚言農曆新年前會強推「疫苗氣泡」至所有表列處所，行政長官林鄭月娥今早(4日)出席行政會議前表示，為令香港回復正常生活及恢復通關，需採取更嚴厲措施確保疫苗接種，宣布下月24日進一步擴大「疫苗氣泡」，屆時市民進入食肆及大部分表列場所須接種新冠疫苗，安排亦適用於如學校、博物館等，而需接種人士的範圍，細節仍在討論，並正討論如何核實針卡安排，而私人工作間及商場等則未有考慮，亦未有計劃收緊社交距離措施及停課。

她指出，全球疫情轉趨嚴重，加上歐美航班抵港，香港錄得的Omicron輸入個案亦上升，當中102宗為輸入個案，5宗為與流行病學相連的個案，並沒有源頭未明的個案，當中62宗診斷無病徵，現時亦有超過230名住院病人。她又承認，香港出現Omicron個案影響與內地商討免檢疫通關，相信要多等一會才能恢復與內地正常往來。

林鄭亦指，「望月樓」的傳播鏈仍要觀察，已超過370人到檢疫中心接受隔離，當局亦已抽取42個望月樓相關環境樣本，並且全屬陰性，當中尚有6個顧客未能聯絡。她稱有3萬多名市民受到安心出行的檢測通知，數量為近來最多，並呼籲市民收到通知後盡快接受檢測。