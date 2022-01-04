5000隻越冬斑蝶集結大嶼山　數量創十年紀錄　料冬季前仍留港

如候鳥般會按季節往返繁殖地和避寒地的越冬斑蝶，近日在本港數量創新高！環保團體今(4日)指，近日在大嶼山發現一個新斑蝶越冬地點，在該處群集的斑蝶數量多達5,000隻，95%是藍點紫斑蝶，數量之多屬10年來首次。環團指，以往本地越冬斑蝶群在1月已大幅下降，但是次仍有斑蝶群聚集，推斷斑蝶群有機會在冬季結束前不會離開本港。

環保團體綠色力量在去年12月收到市民報告，在大嶼山一個約1,000平方米大的雜木林發現斑蝶越冬地點，其後派蝴蝶普查員及職員在本月1日及昨日(3日)前往，分別錄得約5,000隻及約4,500隻斑蝶，95%屬藍點紫斑蝶，其餘是幻紫斑蝶，兩者均屬烏鴉型，亦夾雜零星青斑蝶和虎斑蝶，屬老虎型的斑蝶。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，越冬斑蝶調查一直有覆蓋大嶼山，包括分流和水口，綜合過去13年的調查，每年冬天錄得越冬斑蝶由數10至數百隻不等，只有在2012年冬季於屯門小冷水錄得5,000多隻斑蝶，故是次數量實屬少見。他又指，以往越冬斑蝶以老虎型為主，今年有較多來自境外或本港其他地方的烏鴉型斑蝶到訪大嶼山，原因暫時未明。

單指出，一般來說本地越冬斑蝶群於10月開始出現，至翌年1月數量已大幅下降，反觀是次發現的地點， 1月仍有大量斑蝶群，而且減少活動，並極密集的方式靠在一起，推斷蝶群有機會不離開本港，逗留至整個冬天完結，再另覓地方繁衍。他又指，玫府近年銳意發展大嶼山，惟斑蝶越冬地點通常較隱蔽及短時間出現，容易在一貫的生態調查中被忽略，建議當局於規劃和發展前，多進行研究。

現時本港有紀錄的斑蝶共13種。除金斑蝶外，所有斑蝶品種皆有群集越冬的習慣，包括是次發現的紫斑蝶、虎斑蝶。不少斑蝶來自香港以北的地區，約10月開始南飛，尋找較溫暖的越冬地，並在翌年2月至3月北返，或在越冬地繁殖下一代。