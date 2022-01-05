西九M+博物館明起關閉2周　戲曲中心1.20前表演改期或取消

港府今日(5日)緊急收緊社交距離措施，遊樂場所等15類表列場所需要關閉。就此，西九文化區管理局宣布，西九文化區M+博物館將於明日(6日)至本月20日期間閉館，並提醒已登記於此期間參觀的人士，可重新預約其他日子到訪，同時預約平台亦會通知受影響人士最新閉館安排。

而原定明日在戲曲中心所有表演及節目會如期舉行，但於後日(7日)至本月20日在西九表演藝術場地舉行的所有表演及節目則會延期或取消。管理局提醒觀眾可保留門票，有關節目更改或其他相關的票務安排，稍後將於西九網站公布，網上票務及購票熱線亦將繼續維持服務。

另外，原定於1月在西九文化區苗圃公園場地「Wonderland 竹翠公園」舉行的音樂會將會延期舉行，詳情稍後公布。

西九文化區管理局昨日(4日)曾表示，1名初步個案患者曾於上周四(2021年12月30日)下午1時至4時到訪M+博物館，該館將於今日閉館一天，並建議所有員工及曾於該時段在博物館逗留的管理局員工接受病毒檢測，所有前線員工在未確認檢測結果前不會返回M+工作。