國泰偷食食肆當災　張宇人料業界損40億元生意　促當局撥款助困

政府由明日(7日)凌晨至20日，規定食肆餐廳由6時起晚市禁堂食，B、C、D類每枱人數上限分別下降至2、4、6人，並關閉酒吧、遊樂場、體育館等，又暫停公海遊與本地遊，為期14天。立法會議員張宇人今日(6日)回應指，新措施十分果斷，但希望疫情穩定後政府「同樣果斷地放寬限制」，又指去年新年飲食業已經蒙受重大損失，想不到今年再次歷史重演，估計2星期禁晚市堂食的生意額損失達40億港元。

他形容，飲食業已經做好本分，打齊針又改善換氣設施，但每次疫情出事，業界總會無辜受累，是非常無奈。他指為了應付新年旺季，許多餐廳已經購置了好多食物存貨，現時晚市禁堂食後，估計大批新鮮食物要浪費，加上員工又要出糧，又要找年尾貨數，業界慘況可謂慘不忍睹。他點名批評國泰航空，斥高層「睇唔實員工」，尤其對外面出勤員工，建議政府考慮向有關違規人士進行刑事阻嚇。

張表示，促請政府在經濟上有支援，設立特別撥款，認為可以用停市時間衡量支援金額，又建議政府為業界提供緊急貸款幫助，及呼籲業主減租；他亦建議政府強制市民打針，「唔希望每次出事都要飲食業去承受。」

專辦酒席的中式酒樓譽宴，其集團主席張家豪向媒體表示，新年與農曆年底均是新人結婚擺酒旺季，另加上公司年底晚宴、團年飯，集團本來逢周5至日的酒席都爆滿，但因應政府收緊措施，現時全部需取消及改期，近50組的單位受影響，大多為準新人。他又憂慮政府政策持續，影響農曆新年檔期，員工或縮工時至上班半日，收入亦會減半。

香港持牌酒吧會所今(6日)聲明指，港府是次毫無預警及諮詢下，再次要求業界立即停業14日，對此深感憤怒無奈。聯對於這次再次被勒令停業14天後是否能得以重開， 完全並不樂觀，強烈要求港府補償業界在停業期間的實際租金及員工工資。