熔斷8國航班　業界料1200名外傭來港受阻　僱主人財兩失

Omicron變種新冠病毒肆虐全球多個國家及地區，港府昨(5日)再收緊外防輸入措施，由本周六(8日)起向8個國家實施地區性航班熔斷機制，包括印度、菲律賓、澳洲、英國和美國等，措施暫為期14日，至本月21日午夜。香港僱傭公會主席陳東風今(6日)向東網表示，有關安排大大影響外傭來港問題，目前已預料有1,200名外傭未能如期來港工作，更要賠上檢疫房間訂金，未來外傭供不應求情況下，或令僱主損失慘重。

陳指出，單以是次停飛14日計算，至少逾千名外傭未能來港，有原本下星期到港的外傭亦因此受影響。由於外傭檢疫隔離的酒店房間長期「一房難求」，有僱主不惜花費人力物力留意房間空缺，甚至不惜斥資3,000至6,000港元買「黃牛房」；但是次措施一出，除了令僱主損失金錢，還有需要重新「搶房」和等待外傭來港的時間。

陳預料，本港完約外傭的薪金一般約為5,000港元，但是次措施提高外傭叫價能力，或會將其薪金提高至6,000至7,000港元。

對於14天後措施或會再延長，陳指出最大損失必定會是僱主，因近期有不少地區出高價招攬本港外傭到他國工作，現時已有約百個本港外傭因此流失。他建議，為填補本港外傭空缺問題，港府應放寬外傭來港數目，將可供選擇的檢疫酒店，由現時3間擴大至所有酒店均能選擇。陳批評港府以指定檢疫酒店，限制來港外傭數目，造成市場缺少人力局面。