赴宴高官人人自危　徐英偉列密切接觸者送檢　港府將展開調查

新冠肺炎復熾，港府「只許高官赴宴，不許百姓堂食」，卻其身不正爆出大醜聞，事緣本周一(3日)晚上，有政界名流大搞宴會廣邀賓客，多名高官出席百人疫宴。行政長官林鄭月娥今日(6日)公布，確認民政事務局局長徐英偉列作初步確診個案緊密接觸者，將交由公務員事務局聯絡港府較高級的公務員，確認是否有出席宴會，並要提供不在場證明。政總今晚全面清潔消毒，林鄭更罕有點名批評徐英偉，表示對高官出席大型聚會感到失望，重申會要求公務員嚴守紀錄。

林鄭月娥表示，今早得悉徐英偉列作初步確診個案緊密接觸者，將被安排入竹篙灣檢疫中心，並將交由特首辦調查出席宴會人數。她強調，由於事件涉及政府官員，政府將進行內部調查，公務員事務局聯絡港府較高級的公務員，確認相關人士是否曾出席宴會，提供不在場證明。

她引述衞生防護中心資料，該名初步確診者於當晚9點半才到場，按其意見，晚上9點半前離開的人士並非緊密接觸者。相關高官須逐一提供不在場證明當晚9時半前離開，包括「安心出行」的出入記錄、高官司機記錄，八達通記錄等。

除徐英偉外，涉事另有9名高官，其中8人包括民政事務局副局陳積志、財政事務及庫務局長許正宇、副局長陳浩濂、創新及科技局副局鍾偉強、政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健文、警務處長蕭澤頤、以及廉政專員白韞六，已證實於上述時間前離開，而最後一位未能確認的高官，即入境事務處處長區嘉宏將交由衞生防護中心調查。

問及港府會否為阻礙通關負責？林鄭表示對於今次多位官員在疫情嚴重及病毒進入社區後出席大型聚會，感到失望，特別是徐英偉，其他受邀官員到場後沒有留在場內食飯或脫口罩，強調官員要為自己的行為負責。

至於徐英偉是否需要落台，她指問責制並非由她為每一位同事行為負責，對於官員表現不佳，僅稱會有適當行動。由於宴會有一定風險，相關人士行為令人沮喪，會調查餐廳是否符合599f章規定，但應該是D類食肆，若任何違規會有適當行動，希望市民明白，官員要為自己行為負責，如特首負責是不利管治，官員不可「企喺行政長官後，咩都係行政長官錯」。

另外，政府是否要重新考慮公務員居家工作，林鄭月娥指現時公務員居家工作不是最好的選擇，因仍要服務市民，但呼籲當日出席宴會的議員在家工作免除風險。第一步會做病毒檢測，減少出街「可以做就做」，但並非本次事件就可以改變模式，應該在衞生防護中心指引中找到答案，並非行政長官決定。