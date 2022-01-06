六旬漢被推倒2日後不治　售貨員否認誤殺受審

男服裝店售貨員於2019年6月16日港島遊行當晚，在中環碼頭候船期間與一名打尖的六旬漢爭執，其後涉嫌將對方推跌。該六旬漢於2日後死亡，售貨員及後被捕，被控以誤殺罪，今日（6日）起在高院原訟庭受審。據同意案情透露，被告被於警誡下稱：「佢（死者）打尖，同幾個女人嘈，我睇唔過眼同佢嘈，佢踢我一腳，所以我就推佢」。控方亦傳召當日排在被告後的途人作供，並指曾見到被告想衝向跌在地上的死者，認為被告與事件有關但事後被告卻照樣上船離開，故用手機拍下其樣貌。

現年28歲的被告梁清言，被控於2019年6月18日，在香港非法殺死當時63歲的周鎮和。據控方開案陳詞指，2019年6月16日晚上，被告與女友及男友人在中環7號碼頭排隊等候上船前往尖沙咀，死者手持一罐啤酒並插隊排在被告後面，其後死者與其他排隊人士爭執。被告轉身責備死者其後轉身繼續排隊，死者則起腳踢被告，被告即轉身推死者一下令他便失去平衡，頭顱後方落地。

據雙方同意案情指，現場有正排隊的醫生即時替死者檢查，發現死者當時仍有呼吸及脈搏。救護員及警方先後到場，死者當時仍能張眼及緩慢回答警方提問。但送院後翌日死者情況轉差，至6月18日早上9時許死亡，死因為頭骨骨折及腦部受損。警方於6月26日拘捕被告，最初控告他謀殺，警誡下被告稱是死者打尖且與他人爭執，他其後加入爭執，死者先踢他他才推死者。

控方其後傳召現年32歲、任職海關的目擊證人曾仲康作供。他指當時正低頭用手機，但聽到前方有人大叫「咪X走」，他抬頭見到前方約10米處，死者正向後跌及頭部着地，亦見到被告欲衝向死者但被同行的一男一女攔住。他形容被告當時「嬲嬲哋，想向前衝咁」，認為被告應與死者跌在地上的事有關。及後警方到場「叫唔關事嘅人行開」，他遂離開並準備登船，但在閘口卻見到被告與一女子在他身後亦準備登船，他感奇怪為何被告會離開現場，決定用手機拍下被告的片段，好讓警方要他協助調查時他可認到被告。

控方於庭上播放該兩條片段，曾稱拍片前曾聽到被告旁的女子向被告稱「唔使驚」，而播放的片段則聽到一男聲稱：「係佢攻擊先嘅，我唔還手嘅話，佢再郁手咁點呀」曾認出該把男聲正是被告。

案件編號：HCCC 128/2020