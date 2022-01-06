馬會員工明起在家工作2星期　未來4次賽事公眾不准入場　

馬會今(6日)向員工發出通知，明日(7日)起連續兩周實施在家工作，即由1月7日起至1月21日。馬會又聲明，並沒有同事或其家人確診；又指發出在家工作的通知，是因應近日香港新冠疫情日趨嚴峻，有需要加強防疫措施保障員工的安全，與任何有關員工染疫的傳聞並無關係。

另外，馬會昨日（5日）的跑馬地賽事已取消公眾入場，今日(6日)馬會亦發出最新通告，就未來4次賽事，即1月9日、1月12日、1月16日及1月19日所舉行賽事的入場作出最新安排。公眾馬迷仍然不能入場，只容許已預先訂座的出賽馬馬主與同行賓客，以及董事、練馬師、騎師及相關職員可以入場。

所有進場人士須遵守公共衞生防護措施，包括在入場前接受體溫檢查及在場內佩戴口罩。而所有人士在進入馬場及場內餐飲處所前，必須使用手機掃描「安心出行」場所二維碼。

馬匹亮相圈內每組人群只限最多4人，人群之間最少有1.5米的社交距離。除於各場賽事後在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照外，馬場內不會進行慶祝安排或儀式。在為頭馬馬匹及馬主拍照時，每次亦只容許最多4人。