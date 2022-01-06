明日起晚市禁堂食　食肆叫苦　有餐廳料生意跌8成

本港明日(7日)將禁止食肆餐廳在晚上6時至翌日早上5時堂食，食客及餐廳亦紛紛叫苦，有旺角餐廳估計生意將大幅減少，最多大跌80%。部分餐廳負責人寧願提早關門，以節省開支，亦有人促請政府發放補貼，減少業界損失。

旺角日式食肆負責人葉小姐對政府禁晚市堂食感突然，「令我們企咗喺度」，指生意及員工安排原本已回復正常，新措施令他們感到「很灰」。

葉表示，明天會繼續營業至晚上，只提供外賣。她指，旺角食肆主要倚靠晚市支撐營運，預計生意比平時減少30%至40%。她補充指，疫情開始後已推外賣折扣，餐牌照價88折，希望能夠挽回生意，亦已調配人手，減少兼職員工上班日數，以減輕營運負擔。

但葉認為，不少市民會趁今晚外出用膳，「臨尾盡地一鋪」，並指昨晚已出現類似現象，生意較平日多50%，但估計仍未能填補未來14天的損失。而她有信心14天後能夠恢復晚市堂食，認為政府收緊社區距離措施的目的是能盡快完結疫情。

專營火鍋的餐廳負責人賴女士表示，明日將會提早於6時關門，並不會經營晚市的外賣生意。賴指，雖然餐廳有提供小菜及飯類食品，但生意主要依賴較難外賣的火鍋，晚市光顧外賣的人有限。她舉例去年禁晚市堂食期間，每日生意下跌60%至70%，預計今次情況也會相同。

賴認為，餐廳已經十分合作配合政府要求，例如職員已接種新冠疫苗，坐位安排亦有足夠分隔，對政策感到「心寒」，期望政府能夠補助業界，減少損失。

越式餐廳負責人雪姐則表示，明晚只會預留少量人手應付外賣生意。她指出上次禁晚市堂食時，不少市民已買餸回家煮飯，每晚只能做到1,000多港元生意，較正常情況少80%，因此大部分員工均會提早收工。

她坦言，食材、薪酬、租金等開支難以大幅削減，「好似上次咁畀20萬(防疫抗疫基金)都沒有用」，但仍希望政府能夠補貼以減少損失，但指「一言難盡」。