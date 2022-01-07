政府重開九龍灣及九龍塘疫苗接種中心　預約網站開放未來4周名額

隨着政府宣布擴大疫苗氣泡，近日接種疫苗的需求大增，公務員事務局局長聶德權今日(7日)表示，1月21日起重開教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館的接種站，均提供復必泰疫苗，市民可1月18日上午9時起預約。另外，新冠疫苗流動接種站今日起增至2個，預約接種疫苗的網站也會開放多一個星期的名額。換言之，市民可預約未來4星期的日子打針，政府也陸續於12間社區疫苗接種中心及13個公立醫院接種站增加人手。

此外，衞生署公布，為鼓勵和方便長者接種新冠疫苗，轄下三間長者健康中心將於下周一(10日)起擴展新冠疫苗接種服務，為所有65歲或以上人士即場接種科興疫苗，毋須預約。換言之，藍田長者健康中心、西營盤長者健康中心和將軍澳長者健康中心星期一至五上午9時至中午12時15分，以及下午2時至4時45分提供疫苗接種服務，公眾假期除外。

而全港18間長者健康中心星期一至五上午11時至中午12時，下午3時30分至4時30分，為65歲以上會員提供即場接種服務，公眾假期除外，有關服務毋須預約，但每日名額有限，先到先得。

私家接種服務方面，現時有逾千個私家醫生及診所提供科興疫苗接種服務，參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構也提供26個服務點。