東方日報A1：高官議員隔離　特區政治危機

「洪門宴」爆疫震驚全城，新一年衰到貼地。繼香港廠商聯合會青年委員會委員王詩雅確診後，選委洪為民的生日派對再多一人染疫，患者是香港電台普通話台主持人楊子矜，令出席的約170人全須送竹篙灣檢疫中心隔離。至今得知至少13名高官及20名議員出席宴會，包括警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏、廉政專員白韞六及多名正副局長等均要送檢。各部門之首陸續入營隔離，政府大癱瘓，迎來特區新一輪政治危機，有學者認為政府今次表現令人失望，多名高官齊齊隔離或令政府陷入停擺，認為應有官員下台，為事件負責。

除目前已確認須到竹篙灣檢疫中心隔離的涉事高官，包括民政事務局局長徐英偉及發展局政治助理馮英倫外，最新一名已被送往檢疫中心的官員為入境事務處處長區嘉宏，他指自己僅短暫到訪，向朋友道賀後即離開，並無用餐，就對防疫工作帶來額外負擔及給市民造成困擾，向全港市民致歉，並深切反省，日後定必加倍警惕。

另外10位官員亦將陸續被安排進入檢疫中心，包括警務處處長蕭澤頤；廉政專員白韞六；民政事務局副局長陳積志；財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂；創新及科技局副局長鍾偉強、政治助理張曼莉；政制及內地事務局副局長胡健民；教育局局長政治助理施俊暉；以及政務司司長政治助理蕭嘉怡。其後白韞六、許正宇及陳浩濂等人就事件公開致歉。

行政長官林鄭月娥昨晚發表聲明，指所有接受檢疫的官員不宜在檢疫期間繼續履行職務，須用其自身的假期檢疫。並由副廉政專員/廉政公署執行處首長丘樹春署任廉政專員，警務處副處長（管理）郭蔭庶署任警務處處長，入境事務處副處長郭俊峯署任入境事務處處長。公務員事務局局長聶德權會兼任民政事務局局長，而商務及經濟發展局局長邱騰華則兼任財經事務及庫務局局長，所有署任及兼任安排會有效至各有關官員完成檢疫為止。

關於13名政府官員出席晚宴的行為有否違反紀律，她已指示行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權詳細調查。陳國基會處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，而聶德權會處理兩名屬公務員的部門首長的調查。調查包括官員出席宴會的詳細情況，如抵達及逗留時間、在宴會中的行為，有否使用安心出行、佩戴口罩等。

此外，出席派對的立法會議員高達20人，包括譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、容海恩、黎棟國、何君堯、周文港、洪雯、林琳、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼、吳傑莊、邱達根、陸瀚民及林智遠。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府今次表現令人失望，由於牽涉多名正副局長，以及有紀律部隊首長亦需要進行21日隔離，而他們都是主力負責防疫工作的部門，署任的官員或未有足夠的決策力和經驗，有機會使政府陷入停擺。加上在隔離營辦公亦是有困難的，因為有部分機密文件未必能夠傳遞。

另外，陳偉強亦指民政事務局局長徐英偉有下台危機，今次事件顯示他未有足夠的判斷力及危機意識，市民會認為他並不是專注工作，而根據內地的經驗，類似事件有官員需要下台。除官員外，大批議員亦須隔離，立法會淪陷，陳指現時行政及立法均深陷危機，而特首林鄭月娥日前似乎未掌握真正情況便開記招，亦令市民的知情權大大減少。

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