宣明會再回應助養風波　稱網相跑車不屬受助人

宣明會再度回應上月的助養兒童風波，指該「受助男童」及其家人知悉及同意參與助養計劃，並一直受惠於該會的服務，稱已向捐款人交代跟進工作。會方又承諾會更清晰地向捐款人交代捐款用途，避免再現誤會，亦強調該會大部分的捐款均用作全球救援和社區發展工作。

上月初網民羅先生在社交網站發文，指自己約10年前經宣明會助養的1名男童，經查探受助人的社交網站，發現當中充斥煙、酒及跑車等照片，過着奢靡生活。他聯絡該「受助人」後發現，該男孩與其家人不知道助養一事。羅先生質疑該男孩多年來無直接收過任何捐款。

香港世界宣明會昨日(7日)深夜在其社交專頁再度回應，稱受助男童和家人知悉助養計劃，亦有簽署參加計劃同意書，多年來一直受惠於宣明會的生計及教育項目，並獲得其他方面支援。會方又說，獲阿爾巴尼亞辦事處職員確認，社交媒體流傳的相片所顯示的車輛並不屬於受助兒童或其家人，已聯絡有關捐款人交代。

宣明會在文中承諾，以後將更清晰有效地向捐款人講解會方的工作內容及交代捐款用途，信守每項捐獻的目的。該會補充，推行助養兒童計劃期間，除了個別跟進受助兒童的情況，更會協助社區整體及持續發展。

會方又回應有關每年只有300港元捐款用於社區的指控，強調該說法失實，並交代經會計師審核的2020年財政報告中，92.8%的捐款用於全球救援和社區發展工作，餘下的7.2%用於行政開支，包括行政費用佔2.4%、籌款費用佔3.6%和教育推廣。宣明會強調，有政策和程序監管捐款運用，於每個前線地區的工作項目的行政開支平均維持在10%以內，各地區項目辦事處亦須要定期提交報告。