研究指聖誕元旦市民日接觸34人　情況持續或致逾300萬人染新冠

香港新冠疫情嚴峻，本地2所大學利用數學模型評估在大部分市民已接種新冠疫苗的情況下，Omicron變種病毒帶來的潛在風險，並在今日(8日)公布研究結果，調查發現市民於上月23日至本周三(5日)期間的社區流動程度已重回疫情前的水平，每人每天平均接觸34名人士，調查估計，若社交接觸程度一直維持在過去2周(包括聖誕及元旦假期)的水平，由Omicron引起的第5波疫情將有超過300萬人受感染，以及超過17萬人得重症。

研究由香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院、香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院領導的研究團隊進行，並根據年齡分層數學模型及移動指標估算日常社交接觸，再結合不同年齡人士感染新冠病毒的容易程度、香港提供的2款疫苗各自的有效性、市民在疫情期間的社區流動程度等因素，以模擬第5波疫情一旦社區爆發可能導致的感染人數。

研究發現，由昨日(7日)起生效的收緊社交距離措施，以致社交接觸程度較過去2周的水平減少。若減少程到達25%(即每天平均接觸的人數降至14)，第5波疫情會有大約25萬人受感染，及大約1.5萬人得重症；若減少至40%(即每天平均接觸的人數降至11)，第5波疫情會有大約1.25萬人受感染，及大約700人得重症；當減少到疫情以來的最低點，即減少55%(即每天平均接觸的人數降至8)，第5波疫情會有大約1,100人受感染，其中大約50人得重症。

研究組建議，政府繼續觀察未來2周社區傳播鏈是否已截斷，以探討是否需要進一步收緊社交距離措施，把「現時社交水平」降至疫情以來的最低點(即前年7至8月，第3波期間的社交水平)，並建議政府加大對高風險群組推廣疫苗接種及解決「疫苗猶豫」的力度，及擴大接種群組，從而推高整體人口接種比例。研究組亦鼓勵市民接種第3針疫苗，增加社區抗體保護等。