黑暴借Patreon坐大勢力　開設帳戶賺錢播「獨」

2019年發生的反對修訂《逃犯條例》風波引發連場示威衝突，涉事人士有的已被捕入獄，亦有人逃到海外打「國際線」，其中部分人更在網上平台Patreon開設帳戶並發布播「獨」文章收費，賺取收入及繼續抗爭，月費以外幣結算，折合約數十至數百港元不等。有平台明言要籌集1萬英鎊(折合約10萬港元)開展計劃支援在英國的「手足」；潛逃海外被通緝的前議員許智峯亦開設帳戶，邀請付費較多的網民為反中亂港陰謀出謀獻計。

網上付費平台Patreon中，不少帳戶是曾參與反修例風波人士所設，例如其中1個帳戶「黑群義工」，供網民付費閱讀有關英國港人動態及「抗爭」訊息的文章，又提出「港人社區青年中心計畫」，稱該計劃以「Connect(聯繫)港人，培育香港民族」為宗旨，首階段以英國倫敦作試點，計劃租用宿舍為建設計劃或有緊急需要的手足提供住處，料首階段籌集1萬英鎊，用作成立中心網頁、租務開支、或添置二手傢俬等，下月投入服務；第2階段則預算要2萬英鎊(折合逾20萬港元)，冀今年5月達成目標。

至於許智峯則開設「光復香港國際戰線」帳戶，明言「我在此正式與港共政權宣戰」，讓網民付費閱讀他批評港府及打國際線的文章，其帳戶亦分為3級收費，最貴的月費為25英鎊(折合約255港元)，付最貴月費的讀者可「成為光復香港國際戰線的中堅參與者，出謀獻計，深入討論並商討工作方向」。

而因「管有爆炸品意圖藉以危害生命或財產罪」被判監12年的前香港民族陣綫成員盧溢燊，亦授權開設帳戶「老湯」，管理員上載其在獄中書寫的書信。帳戶介紹稱他是反修例風波中被判刑期最長的抗爭者，他在獄中「依然關心抗爭，不是(時)在書信內提及對現時局勢、時事的想法，希望能夠以文筆鼓勵其他同路人」，而「一切收益將會由老湯決定其用途」。

此外，黃之鋒、戴耀廷等人的帳戶亦在他們被還押期間上載文章，談及抗爭點滴與獄中生活。