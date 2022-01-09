后海灣蠔殼圍疑再現非法填壆　增設私人收費營地

港人近年熱愛到郊外遊山玩水，私人營地順勢而生，部分卻有破壞生態環境之嫌。擬被納入「北部都會區」濕地公園、現屬濕地保育區的后海灣蠔殼圍，近年被揭發有人以建築廢料擴建分隔魚塘的塘壆，而近期被發現範圍擴大，更出現了私人收費營地「馬草壟生態園」，設餐飲設施，並提供自助露營、釣魚活動等。東網正向相關部門查詢。

后海灣蠔殼圍早於去年12月初已被發現有人以建築廢料擴建分隔魚塘的塘壆，近日同樣位於后海灣蠔殼圍的部分塘壆填泥範圍被擴大，疑有人繼續填塘擴建塘壆。而位於蠔殼圍濕地保育區內的「馬草壟生態園」，則是將保育區內部分土地開闢作收費營地。

據該收費營地的社交網站可見，營地設有休憩設施、疑以貨櫃組裝而成的小屋、餐飲設施等。而該營地更設有多項收費活動，包括自助露營、釣魚樂、遙控船、燒烤等。東網記者以市民身份向該營地查詢，對方承認有露營及釣魚班等活動，惟可供預約的時間有待確認，暫未有更多資訊可提供。

長春社高級公共事務經理李少文表示，近年先填塘、後申請批准的情況頗普遍，后海灣蠔殼圍的部分填塘或會出現同樣問題。至於該私人收費營地的出現亦絕非只有一家，李解釋指或是由於疫情關係導致市民無法外出，露營郊遊的需求增加，變相令此類私營營地湧現。李又指出，該位置原先在未有遊人時有候鳥出沒，惟人為的干擾及開發土地的過程中破壞該地生態，導致候鳥減少出現，憂會破壞當地生態環境，促請政府加強執法。