教大製動畫呈現岳飛等歷史人物事迹　助中小學生建立正面價值觀

教育大學今(10日)舉行「看動畫、悟生命、學品德」生命教育項目網上發布會，推出全新品德教育動畫系列及生命教育教案匯編，供全港學校免費使用。1套10集的動畫講述古今中外的名人事迹，包括岳飛、包拯、關羽、鄭成功、緹縈、豐子愷、藺相如、子貢、蘇格拉底及南丁格爾。中小學生從中學習高尚德行情操、潛移默化，建立正面價值觀，包括忠誠、國民身份認同、孝順、關愛、守法等。

每集動畫附以初中及高小教案設計，提供多元化的教學方法及活動，例如以動態貼文製作名人檔案、扮演不同角色進行情景任務等，豐富學生的體驗。教大又宣布將舉行網上問答比賽，分階段供全港中小學生參與，進一步提升學生學習效能。

教大校長張仁良表示，是次項目結合了生命及價值觀教育和創新教學兩大元素，讓學生以活潑輕鬆的方法學習良好品德及價值觀，鞏固學習成果。他期望教大開發的一系列資源，不但能支援學校，更能推動香港教育界群策群力，回應現今價值觀教育的需要。

發布會亦設座談環節，由教大學術及首席副校長兼中心總監李子建主持，與教育界同工探討如何透過多元化學與教取向，進行價值觀教育。李提到，價值觀教育橫跨文化、環境及宗教等多個領域，中心日後將繼續聯合辦學團體、商界及社福機構等，與教育界緊密合作，推出眾多創新項目，推動價值觀教育。