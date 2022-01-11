13議員發聯署信　倡安心出行實名制

變種病毒Omicron開始入侵本港社區。有13名議員就應對第5波疫情向特首林鄭月娥發出聯署信，建議包括推出「安心出行」實名制、建立中央數據庫、派發附有追蹤功能的智能手帶予密切接觸者的家居接觸者等。

13名議員包括謝偉俊、田北辰、何君堯、李梓敬、周文港、林智遠、林筱魯、邱達根、陳家珮、張欣宇、鄧飛、黎棟國及嚴剛。聯署信中表示，「安心出行」實名制完全可行，並建議將「安心出行」、「智方便」及「香港健康碼」的數碼身份認證互通。至於其他未持有數碼身份認證的市民，則可採用類似「香港健康碼」的方式為「安心出行」進行實名登記，將個人身份、手機號碼、針咭等資料連結。

信中又建議，擴充現時「安心出行」的功能，例如提供定位服務，令其可自動記錄個人行程，並實時自動上載所儲存的行程記錄。因此政府應建立加密的中央數據庫，並加入像「香港健康碼」一樣的顏色警示功能。當局可規定指定處所拒絕持有「黃碼」或「紅碼」的人士進入，並須向當局通報此類人士到訪時間。對於行動不便或非普遍使用智能電話的長者及兒童，則建議派發印刷版的二維碼。

另外，針對衞生防護中心接載密切接觸者的過程，議員建議派發附有追蹤功能的智能手帶予其家居接觸者，即時限制他們外出及實施4天家居隔離。議員們認為，近日本港出現多條傳播鏈，源於國泰航空與運輸及房屋局訂的機組人員免檢疫制度，認為應實施更嚴格措施，例如在住所進行自我醫學監察的機組人員必須佩戴電子手環，讓當局追蹤其位置及確保他們不會外出。