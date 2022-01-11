露營友人去手尾留　大嶼山慘變垃圾崗　環團促政府立例票控

新冠肺炎疫情下，港人未能外遊近兩年，加上近月野外露營風氣盛行，不少市民到郊外過夜感受大自然。惟有環保組織近日發現，部分遊人歡度過後，未盡己責，亂掉逾70袋垃圾被棄海灘岸邊，令郊野滿目瘡痍，大嶼山慘變垃圾崗。組織幹事批評，部分露營人士「奉旨」有人善後，缺乏垃圾帶離郊野的意識。

綠領行動在上月22日於南大嶼山郊野公園範圍內的籮箕灣營地，發現約數十袋垃圾被棄置在岸邊，當中包括即棄塑膠、食物包裝、膠樽、鋁罐等。現場部分樹木亦有被人砍伐的迹象，懷疑有人砍伐樹枝作生火用途。組織即日向負責營地管理的漁農自然護理署投訴，卻在上月30日才獲食物環境衞生署回覆，指投訴已被轉介該食環署跟進。

組織在本周日(9日)再到場視察，發現垃圾不減反增，不僅未有人清理垃圾，累積的數量反而更多。組織估計現場有逾70袋垃圾，更有垃圾已散落於海灘周圍，恐流入大海。食環署終於今日(11日)告知垃圾已運走。

綠領行動總幹事何漢威怒斥情況離譜，指不少人露營或者行山之後，就像「奉旨」一樣，兩手空空離開，不懂得尊重大自然。垃圾不僅引致衞生問題，若流入海洋，恐分裂成微塑膠，毒害海洋生物，甚至落入食物鏈。他們促請政府於郊野增加告示，提醒公眾「自己垃圾自己帶走」，同時加派人手巡查郊遊熱門地點，對違法的人士作出票控。