屯門成爆疫高危區　居民寒風中輪候檢測　怒斥港府安排失當

屯門區成為新一波爆疫高危區，愛定商場藥房群組疫情擴大，衞生防護中心懷疑區內有隱形傳播鏈，加上區內多間食肆都被納入強檢範圍。港府今日(12日)於區內增設8個流動採樣站，其中位於安定／友愛社區中心的採樣站，早上9時就已經有逾千人排隊，有長者更捱冷「擔櫈仔」到場排隊，但排隊人龍輪候多時，未見有明顯移動，苦了一眾長者。另外，屯門的檢測中心昨日(11日)亦一度有過千人排隊，有居民更在寒風中輪候6小時，炮擊政府安排失當，「搞到我飯都食唔到」。

港府今日在屯門增設8個流動採樣站，包括青田遊樂場、大興社區會堂、友愛體育館、安定/友愛社區中心地下有蓋操場等。

東網記者今早到安定/友愛社區中心視察，過千人在中心內的有蓋操場排隊，隊伍以蛇形方式排列，未能進入操場人士則圍繞着中心外排隊，人龍更延伸安定邨定康樓後方。然而，今早屯門氣溫只有攝氏14.7度，現場寒風凜凜，輪候人士之中已經穿上羽絨保暖，但有不少人士為長者，他們部分需要手持拐杖站立，亦有人坐輪椅，更有人自備私家椅等候。

等候人士之一的盧太，她因居住在安定友愛一帶，其後收到檢測訊息，今早曾到兆麟社區會堂的檢測中心，但因太多人再轉到這邊。可是，她今早8時已經到場排隊，至今已乾等2小時多，仍未能進行檢測。盧太又批評，是次要做6次檢測，要多次排隊，認為情況好麻煩，更批評「嗰個人（染疫空少）累事！」

另一排隊人士曾女士，今早約8時前已到達，至今已等候逾2小時。她認為，應該要增加區內檢測中心的數量，令人流分散。

早在昨日(11日)，屯門的檢測中心一度有過千人排隊，有居民更在寒風中輪候6小時，炮擊政府安排失當，「搞到我飯都食唔到」。

屯門兆禧區議員甄紹南接受查詢時表示，兆麟及安定社區中心檢測名額昨日早已爆滿，因有不少市民會到愛定商場逛街買菜，故該區市民在下午約3、4時接收「安心出行」的提示後，便「一窩蜂」湧至安禧閣檢測站輪候作檢測。他認為，政府早已得知愛定商場需要強檢時，應該即時安排增設多個流動檢測站，又指收到不少街坊查詢檢測安排，希望部門可有更詳細解釋。

有屯門區居民表示，昨晚與妻子未有食晚飯，輪候6小時才能檢測，又指政府要求居民多次檢測，但檢測中心的網上預約系統只容許每人預約1個時段，並不合理。屯門區議員黃虹銘表示，昨日有居民要在寒冷天氣下輪候數個小時檢測而鼓譟，期望增加檢測地點可紓緩人潮，他又建議當局在屯門鄉郊地方也設立流動檢測站，方便市民檢測。