屯門多處納強檢　專家指大規模檢測有助找出隱形傳播鏈　

變種病毒Omicron殺入社區，屯門區居民需要大規模檢測，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早(12日)在電台節目表示，現時排隊做檢測的市民，多數為較年輕或能接收到社區資訊人士，他們要外出工作而有較高感染風險；未能接收到資訊或少出門的市民，多數為長者，其感染風險相對較低。

對於有部分人士做強檢的次數多達6次，林解釋，這是為了安全着想，但承認一般只要2、3次就可找到Omicron患者，因為該變種病毒發病較早。另外，他提到，初步確診的藥房東主兒子，潛伏期間曾乘校巴上學，有機會在社區傳播病毒，認為有相當風險。住寶田邨的竹篙灣檢疫中心女保安亦初步確診，他相信，患者在工作地點受感染的機會較大，希望病毒基因分析結果能有助了解感染源頭。

屯門區議員黃虹銘在同一節目反駁指，近日要在寒冷天氣下輪候數小時等候檢測，令不少街坊鼓譟，形容安排混亂，市民未能分辨出哪條隊是強制檢測，哪條隊是自願檢測，但他希望今日增加檢測站後，情況會改善。