鄒家成涉保釋期間發表危害國安言論　今再被國安處拘捕

社運人士鄒家成(24歲)因參與前年民主派35+初選，涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，去年准保釋候訊。據了解，他於今午(12日)在北角被警方國安處拘捕，涉嫌違反法庭保釋條件，即在保釋期間發表有合理理由被視為危害國家安全的言論和行為。他會被通宵扣查，明日(13日)被帶往西九龍裁判法院提堂。

據悉警方調查發現，鄒家成在保釋期間多次在其個人社交媒體，公開發表及作出有合理理由被視為危害國家安全的言論和行為，包括經常在其Facebook發表政治性言論，包括藉「831事件周年」等試圖激發市民對政府之仇恨，以及藉扭曲保安局局長言論，呼籲群眾於立法會投票日不要出街，疑似鼓動他人不作投票，有關言論或被視為違反法庭保釋條件。

由於鄒涉違反高等法院向他批出的保釋條件，故警方在鄒向警署報到時，根據香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第9K條作出拘捕。

他於去年2月被落案控告一項「串謀顛覆國家政權」，還押4個月後、於6月被高等法院附條件下批准保釋。

任何獲法庭准以保釋人士，均須嚴格遵守法庭批出所有的保釋條件，如任何人士涉嫌違反有關條件，警隊會將其拘捕。另外，就部分在囚及正被羈押人士，繼續透過他人代其於個人社交媒體發表言論，若有關言論涉及違法內容，相關社交媒體帳戶擁有人及代為發文人士，均可能需要負上法律責任。