屯門爆疫　居民排長龍捱凍檢測　食衞局稱無空間再增採樣站

屯門成為新一波爆疫高危區，當局昨(12日)於區內增設8個流動採樣站，其中位於安定/友愛社區中心的採樣站一早已有逾千人排隊，有長者更捱冷「擔櫈仔」到場排隊，部分更乾等6小時仍未能檢測，怒斥政府安排失當。食物及衞生局副秘書長蔡傑銘今早(13日)在電台節目解畫，稱已盡力提升檢測能力，過去在未爆發Omicron疫情前，全港每日檢測量是3至4萬，而屯門區前日(11日)檢測量已有約1.7萬，昨日檢測量更增至約3.29萬；至於全港昨日檢測量超過10萬，他希望今日屯門的檢測量可達4萬。

被問到屯門有無空間再增加檢測站，蔡承認有困難，因為檢測站是要有通風及排隊預防感染的要求，已呼籲市民到其他地區做檢測。他又指，明白市民擔心違反強制檢測令的要求，特別是長者，當局會酌情處理，其中在長者方面不作檢控。

蔡續指，曾研究過向檢測人士派籌，但相信有困難，網上預約是最好，檢測點會靈活處理，包括讓長者在輪候期間休息及去洗手間等，職員會盡量協助。他提到，當局較遲才發現屯門愛定商場的藥房有患者，追蹤工作亦需時，擔心屯門有傳播鏈。

另外，屯門區議員甄紹南在同一節目表示，屯門前日及昨日有多人排隊等做檢測，部分檢測點要輪候5至6小時，即使政府延長檢測點開放時間，幫助亦不大，因為部分居民早出晚歸，希望政府利用區內體育館及空置校舍等，增加檢測地點。他又批評，政府呼籲居民做檢測，應確保有足夠配套，屯門有50萬居民，估計每個檢測點約要做5萬個檢測，目前情況不理想。

此外，政府在今早9時45分宣布，屯門區內設置的檢測點中，目前友愛體育館、蝴蝶灣社區中心、建生社區會堂及青田遊樂場流動採樣站的人流較少，市民可嘗試前往這些採樣站進行檢測，輪候時間可能會較短。政府表示，以上採樣站均開放至今晚8時，但實際輪候時間或會隨情況有所變動，請市民諒解。