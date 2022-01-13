收緊防疫措施逼停業　康體運動業界籲發放萬元補助

多個康體運動業界代表指，不少運動處所已累計關閉180日。(馮子健攝)

政府早前收緊防疫措施，宣布15類處所需暫停營業。多個康體運動業界代表今日(13日)稱，不少運動處所累計關閉180日，當中泳池場地更累計關閉320日，恐復甦中的業界即時淪陷，促第五輪防疫基金向業界每位受助者提供1萬港元的補助。

香港康樂體育專業人員總會於1月10日進行問卷調查，結果顯示有66.1%的受訪者稱收緊防疫措施後，預計收入會下跌7成以上；有58.8%的受訪者希望政府日後要收緊防疫措施時，政府應以疫苗護照方式，取代「一刀切」暫停所有處所。

該會會長李粵閩稱，暫停處所營業令業界「口停手停即時零」，促政府向每一位業界受助者提供1萬港元的現金津貼，以及盡快啟動疫苗氣泡，讓運動處所有限度開放。該會幹事姚俊健稱，泳池場地已經累計關閉320日，最近確診個案與泳池無關，形容泳池場所「永遠第一個閂、唔知幾時開番」。

香港網球教練籌備委員會的馮家業稱，本對逐步重新開放球場抱有希望，但機組人員傳播又需暫停處所營業，希望政府嚴格執行抗疫工作，對不守法人士做出懲罰。

勞工界議員梁子穎指，業界一直遵從防疫措施，包括接種疫苗及定期檢測，但仍被迫停業屬被動及無辜。他又質疑為何政府禁止晚上六點後堂食、全面禁止15類處所營業，批政府「一刀切」，認為業界的傳播風險非常低，促政府與業界溝通。