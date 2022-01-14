料14日禁令延長　防疫抗疫基金5.0補助難償　

政府今宣布第輪防疫抗疫基金(簡稱基金5.0)，餐飲業界及受影響的15類處所因停業之故，預計可獲得基金補助措施。有消息指，政府今日(14日)公布基金5.0安排，同時將公布再延長收緊措施14天，即農曆新年續停業、禁堂食，而有關的資助金額亦料較上一輪少。不少業界叫苦，要求政府提供救援，亦有聲音指業界儘管有補助，也難過年關，猶如「收粒糖、失間廠」。

有消息指，過去第4輪涉款64億港元的防疫抗疫基金是在各業界被勒令停業一段時間之後，政府才宣布推出。而今次爆發第5輪疫情後，政府在宣布表列處所停業兩周期間，預告會推出基金5.0，加上近日仍有確診個案出現，故預料政府在今日推出基金5.0安排的同時，會宣布再延長收緊措施14天。換言之，有關防疫措施將持續至農曆年後。

實際上，政府早前已打「開口牌」，指基金5.0將以第4輪防疫抗疫基金為藍本，資助受影響行業僱主。外界相信包括餐飲業界及受影響的15類在599F章表列場所，如酒吧、健身室、浴室、遊樂場所及派對房間等，將可獲得資助。至於金額方面，由於第4輪防疫基金推出時，業界停業近百日，故估計新一輪基金資助金額較上次少，最多假設停業28日，若其後疫情再轉壞，需要延長收緊措施繼續停業，屆時再向立法會申請撥款。

批發及零售界議員邵家輝關注零售批發業深受影響，但一直沒有補助，他指現時禁堂食，市民大多晚上6時便不出外，零售業大受影響。當零售業生意大減，批發等同樣不樂觀，可以說是一條龍影響，故希望政府能夠幫助業界。他又希望政府能夠再派發5000至10000元電子消費券，直接刺激經濟。

飲食業是重災區，有業界早前估計食肆晚市禁令下損失50億元，香港餐飲聯業協會發放一項調查結果，調查截至本月10日，訪問到106位會員公司，涉及過千間食肆。調查問到兩周禁令對會員影響，其中如禁令延長，有44.3%人受訪餐飲處所會大量裁員，26.4%要緊急貸款，亦有各10%會結業與休市。另亦有近60%受訪者損失營業額達50%以上，70%受訪者人期望盡快推出新一輪防疫抗疫基金，並延續保就業計劃。

香港理工大學專業及持續教育學院講師學者陳偉強認為，政府推出基金措施象徵意味居多、杯水車薪，實際上救不了商戶，形容可能救到老闆救不到打工仔，最終僱員能否得益仍是未知之數，故認為是「擺姿態」。他又特別提到飲食業界影響大，農曆新年碰上晚上禁堂食，生意定大受影響，即使政府推出基金5.0，業界儼如「收粒糖、失間廠」，事關有補助，亦年關難過。