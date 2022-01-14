疫情農曆新年前後或平息　專家指未來數天是關鍵

新冠肺炎疫情持續，就屯門莊柏醫療有兩名護士確診，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於今日(14日)在電台節目表示，由於兩人上班時間沒有重疊，未曾同時同地接觸，估計感染途徑或由診所衣帽間或更衣室可能有的殘餘病毒，或有第三者感染而傳播，唯需待衞生防護中心採取空氣及環境樣本，並追蹤其他員工是否有相同感染，才能進一步確定。

此外，曾祈殷又指屯門區各檢測中心現時大排長龍，屯門社區及大廈強檢結果亦顯示，目前未有大規模爆發，算是好消息，但相信未來數天仍需密切留意。如果社區再無不明個案發現，並能找到密切接觸者，相信這一波疫情在農曆新年前後或可平息。

對於香港再收緊外防輸入措施，機管局昨日(13日)公布，下周日(16日)起至下月15日期間，禁止過去21天內曾逗留高風險地區，即約140個國家其乘客經香港國際機場轉機或過境。曾祈殷認為，做法是有必要，因為可減低機場員工感染風險，更指「早啲做會仲好」，因為現時已有多宗個案需要追蹤，如果再有有來自轉機或外地的新增確診個案，不但會增加機場員工感染風險，亦會加重人手壓力。

曾祈殷又呼籲市民做好個人行蹤記錄，指「有嘟到就實搵到」，又認為，若有人隱瞞應負上法律責任。