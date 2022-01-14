虎年未到已叫苦　傳禁晚市堂食及停業令延長2周　各界拍烏蠅過年

本港Omicron爆疫指數升溫，港府於上周五(7日)收緊社交距離措施至本月20日，除食肆晚上6時起禁堂食外，包括酒吧、美容院、郵輪及派對房間等15類表列場所均須關閉。消息指，由於疫情仍未受控，港府今(14日)公布將措施延長多14天，即農曆新年續停業、禁堂食，對各行業造成沉重打擊。

行政長官林鄭月娥於上周三(5日)公布禁令時曾指，若相關措施有效，期望可在農曆新年前遏制新冠疫情，讓市民在較安全的環境下過年，令各行業尚有一絲希望在大年初一(2月1日)前可以解禁，惟現時期望落空，當中以食肆損失最大，原期待可以發「新年財」而囤積大量新鮮食材，目前只好劈價促銷。

若禁令延長多14天，即由本月21日起至下月3日(大年初三)，相關措施包括餐飲場所傍晚6時至翌日清晨4時59分禁止堂食，B類食肆減至2人、C類限4人、D類則收緊至6人；而15類在599F章表列場所，包括酒吧、健身室、浴室、遊樂場所如博物館、美容院、按摩院、體育處所、郵輪、活動處所及派對房間等繼續關閉。

此外，本地遊及公海遊等活動持續暫停，至於院舍及醫院亦停止探訪，4人禁聚令則仍然維持。