港府出手低　第5輪抗疫基金僅40億元　業界轟：未過年已執笠

港府縱容國泰航空機組人員免檢疫炮製防疫漏洞，令本港數十萬打工仔未過年先心寒，政府雖然宣布今日(14日)再推防疫抗疫基金5.0紓困，但出手極低，只使用基金40多億港元結餘，較對上一輪的64億港元更少。有傳港府同時公布再延長收緊措施14天，即農曆新年續停業、禁堂食，業界批評支援力度太弱，更擔心未過年已現倒閉潮！

行政長官林鄭月娥日前預告，第5輪防疫抗疫基金分為兩部分，包括受收緊防疫措施影響的行業，如關閉的15類表列處所和食肆；以及一直處於冰封狀態的行業，如旅遊業。她指新一輪抗疫基金將以上一輪為藍本，不過由於停業時間與以往不同，料援助金額亦會有所不同。

本港2020年2月初爆發第1波新冠疫情，港府推出多項防疫措施，包括在2月5日關閉多個口岸，同月經立法會批出首輪防疫抗疫基金，共涉300億港元，向飲食、零售、運輸、展覽、賓館、旅行社等，受疫情影響行業提供資助。同年4月，本港疫情大爆發，須實施社交距離措施，令多個處所及場所需要停業，政府於是推出涉及1,375億港元的第2輪資助，加大受惠行業，如興趣班導師、地產經紀等亦受惠。

及後在2020年9月及12月，本港再度掀起第3波及第4波疫情，包括出現「歌舞群組」、「將藍隧道地盤群組」及「健身中心群組」等，需要再度收緊社交距離措施，於是港府再推出第3及第4輪防疫抗疫基金資助，分別涉及240億及64億港元。而去年因本港疫情緩和，港府未有再推基金支援。