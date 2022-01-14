特區護照擁171地免簽升一位　全球列18位　日本新加坡並列榜首

移民顧問公司「Henley & Partners」早前公布今年第一季護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index），當中香港特區護照擁有171個免簽地點，雖然免簽數目較去年相同，但仍名列第18位，排名較去年晉升一級。至於第一名仍是日本及新加坡護照，分別享有192個國家及地區免簽證或落地簽證待遇。

「亨氏護照指數」根據國際航空運輸協會（IATA）數據，統計199本護照免簽證及落地簽證數目，以決定不同護照排名。是次日本及新加坡護照以擁有192個免簽地點蟬聯第一；排行第二的護照則是德國及南韓，兩者同樣擁有190個國家及地區免簽證或落地簽證待遇。排行第三為芬蘭、意大利、盧森堡及西班牙，有關護照均擁189個國家及地區免簽證或落地簽證待遇。

至於中國護照的免簽地點則比去年增加一個，排名躍升8位至第64位，創自2006年排名新高；澳門特區護照則以144個免簽或落地簽證地點，位列第33名。