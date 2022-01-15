黃魚灘野豬屍帶非洲豬瘟　居民指已發現7具屍體臭到嘔

大埔黃魚灘一帶近日出現多頭野豬死亡個案，漁農自然護理署在其中一具野豬屍體檢取的樣本發現帶有非洲豬瘟病毒。東網記者今日(15日)到黃魚灘村視察，有居民表示發現野豬屍體已有6、7隻，自去年10月初於家中聞到有強烈惡臭，「臭到小朋友都嘔」，隨惡臭方向尋找，發現有腐爛的野豬屍體，惟相關部門指屍體位置屬私人土地不能處理，及後由該地擁有人僱用清潔公司，將屍體拉出，再由部門執走。

耗時近半月處理完一隻屍體後，他以為事件告一段落，惟近月又再有更濃烈的異味飄至，他形容「浸味入晒屋，房又有、廳又有！」隨後於後山又再發現4隻野豬屍體，立即致電政府熱線1823要求部門跟進。他不忍惡臭，請清潔公司到場處理，「隻野豬已經腐爛得非常嚴重，散發極濃烈、刺鼻、刺眼的阿摩尼亞味，清潔工人都頂不住！」

其後於村口再發現兩隻野豬屍體，其中有一隻較為完整，估計是驗出帶有非洲豬瘟病毒野豬。他批評漁農自然護理署於事件上處理緩慢，相隔數日後才有回覆，正值疫情時期，不知道多隻野豬的死亡有否關聯，部門應更警惕、關注衞生問題。他指近半月出現的野豬數量大減，估計可能仍有野豬屍體未被發現。

獸醫黎昌生表示，檢驗野豬是否帶有非洲豬瘟病毒可以驗血、驗淋巴結等方式，惟有可能因屍體腐爛情況太嚴重，未能採樣。近年不少地區都出現野豬感染非洲豬瘟的情況，包括內地、東南亞等，擔心病毒在港傳播，他提醒農戶加強防範野豬，做好豬場、農場的生物安全，避免出現大規模感染的情況。

是次屬第2宗於野豬屍體發現帶有非洲豬瘟病毒的個案，首宗屬去年9月初公布於小西灣歌連臣角道發現的野豬屍體。當時有關注團體指出，附近一帶近月出現6宗野豬屍體發現事件，情況頻繁發生，顯然並不尋常，已就野豬離奇死亡聯絡政府部門，相關部門亦化驗野豬屍體，以查明死因。