油麻地海景絲麗酒店再有多人染疫　袁國勇指兩層相連房間交叉傳播

一名曾經在油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫的43歲女子昨（15日）初步確診，懷疑患者在酒店內受感染。身兼政府專家顧問的港大微生物學系講座教授袁國勇今日（16日）在衞生署衞生防護中心及機電工程署職員陪同下到酒店視察。袁國勇巡視調查後指出，酒店4樓及12樓先後各有兩間相鄰房間的住客感染，相信酒店換氣率不足，導致交叉感染。

袁國勇指出，經煙霧測試，空氣會由酒店1205房傳至1206房，而413房空氣亦會傳至414房，而僅有走廊有空氣清新機。閉路片段顯示，有一次一間房開門取食物後關門30秒後，另一間房便開門，懷疑因此染疫。

該酒店空氣清新機開啟了自動調節模式，清新機令會自動關閉，影響消毒效果，袁國勇認為酒店應長開清新機，並在房間加裝清新機。另外，由於酒店員工已配戴貼面口罩，因而未有染疫。而為安全起見，建議涉事房間左右各3間房，以及對面的左右各3間房，檢疫人士要延長檢疫14日。

袁國勇指出，只要房屋加設空氣清新機，員工戴好貼面口罩，酒店可以照定安排於明日開始接待密切接觸者檢疫，毋需暫停。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當中一間房由確診者12893及12895居住，在1月2日抵港，而另一間房為確診者12994，上月25日到港，第17日的樣本確診，他們3人的請基因排序非常相似，中心遂懷疑這兩間房有傳播風險。

事原於1名上月20日從巴基斯坦抵港的43歲女子，入住該酒店進行強制檢疫，6次檢測均未確診，她周一返回石硤尾大坑東邨東滿樓東滿樓居所，至上周四再次進行檢測時初步確診，Ct值大於20，所居住的東滿樓昨晚圍封強檢，無發現確診個案。