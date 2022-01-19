陳肇始自打嘴巴　下午開記招籲公眾防疫　夜晚出席舞會

食物及衞生局局長陳肇始自打嘴巴，漠視其所作防疫呼籲，在疫情反覆之時出席大型活動。政府在第五波疫情爆發前，曾多次呼籲市民盡量不要去人多的聚會，而陳肇始更在上月31日，公開呼籲市民避免參與高風險的大型活動，惟她卻在同日參與了香港牙醫學會70周年活動，並上台發言，前後矛盾。

東網曾透過政府新聞處向食衞局作出查詢，部門着記者向陳肇始的新聞秘書查詢，惟東網曾發次致電及傳訊該新聞秘書，至今未有回覆。

有讀者報料，指陳肇始在上月31日出席大型活動。據有關圖片顯示，陳當日站在講台上發言，戴着粉紅色口罩，其背後屏幕除標有香港牙醫學會的標誌外，更寫有「周年舞會」的字眼，並介紹陳是活動的「榮譽嘉賓（Guest of honor)」。諷刺地，陳在當日就疫情最新情況會召開記者會時，提醒市民避免參與高風險的大型活動，以免在社交聚會時不慎影響自己的至親和朋友。

陳於記者會又提到，很多時出席這些活動或聚會，尤其是涉及進食，大家會不戴口罩，所以呼籲市民小心，並着大家不要這樣做。事件令人聯想起，選委洪為民在本月3日於灣仔舉辦逾百人的生日派對，結果成了「疫宴」，行政長官林鄭月娥曾指，出席「洪門宴」的官員一共14位，須進行調查，分別交予公務員事務局局長負責調查公務員同事，而特首辦主任就負責調查非公務員同事。

林鄭當時又提到，「高級同事在這個情況、這個環境下未必適合出席這個活動(洪門宴)；或者出席這個活動，但他的逗留時間和行為亦未必適合」，又指出政府所作出不要去人多的聚會的呼籲，「是給社會的呼籲，當然亦是給官員的呼籲，尤其是那些根本有出席當日討論這個策略的官員」。