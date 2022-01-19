議員憂保育區拖慢北部都會區發展　黃錦星指當局將展開策略可行性研究

政府在《2021年施政報告》中提出《北部都會區發展策略》，同時制訂及實施保育政策。有議員對於擬議2,000公頃保育用地的詳情有不同意見，擔心保育區會影響發展，以及拖慢現正進行或待審批的發展項目。環境局局長黃錦星表示，漁農自然護理署將於今年內展開策略可行性研究，再敲定濕地保育公園的具體範圍，強調會與發展局和所有持份者保持溝通。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指出，保育用地中佔地約520公頃的三寶樹濕地保育公園，有該業界人士認為當中部分用地的生態保育價值不高，會影響附近多個現有及擬建港鐵站、以及深方科創園區發展。謝又擔心，北部都會區的規劃及保育研究會阻慢、甚至凍結現正進行中或待審批的公私營發展項目的進展。

黃錦星表示，為了確保3個新濕地公園的範圍和管理模式，漁護署會在今年內作出策略可行性研究，敲定新保育公園的具體位置，務求發展和保育並全，持份者仍可以向相關部門溝通。

新界北議員劉國勳亦批評，政府雖則稱會保育濕地，但不少濕地一直荒廢，建議政府採取濕地轉移或濕地補償，以免影響發展。議員馬逢國亦指，北部都會區即使概念良好，但要研究需時甚久，質疑政府可否一邊研究，一邊開始發展。

發展局局長黃偉綸回應指，當局會與環境局共同討論濕地緩衝區的問題，希望在不減少濕地的前題下，作適量的發展。他又指，北部都會區分為多個細部分，部分區域已經開始發展，有信心在未來數月內開展新區域的研究。