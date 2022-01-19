81%受訪者指走私煙影響港零售業　組織促政府撥資源打擊走私

有調查組織在去年第4季期間，就「走私活動對經濟就業影響」進行網上問卷調查，成功收集814名香港市民意見。結果顯示，有81%受訪者認為走私香煙問題影響本地零售業(有影響64%、嚴重影響17%)；79%受訪者認同政府應加強打擊走私可支持本地零售經濟；另有79%受訪者同意有效打擊私煙能更優化香港國際都會形象。五成半市民認為攜帶未完稅產品進入香港是容易(容易43%、非常容易12%)；惟僅有15%受訪者知道應課稅品條例的正確刑罰。

負責調查的「香港正版正貨大聯盟」指出，疫情期間各類走私受冒牌商品的緝獲量均見破紀錄增長，以走私香煙為例，香港海關2021年檢獲逾4.26億支懷疑私煙，檢獲量是過去20年之冠，數字亦是2020年的兩倍。大聯盟又指，受疫情影響，市民消費力下降，全球物流供應緊張，不法分子趁機將大量走私商品運入香港企圖藉此牟利，除了使政府損失稅收，更會打擊合法商戶的生存空間，令更多資金流入黑市，助長其他犯罪活動。

大聯盟榮譽司庫林長富先生指，過去10年，所增加的煙稅令本港每包香煙售價翻了一倍，但吸煙率卻沒有相應減少，疫情亦令報販業界生意陷入寒冬，促請即將公布的財政預算案凍結煙稅；面對近年猖獗的私煙買賣活動，包括近期市面大量出現不明來歷的「老鼠煙」，已進一步侵蝕零售業界，增加煙草稅只會加劇走私及老鼠煙的買賣。隨着通關逐漸放寬，走私模式有可能由水路變回以往陸路的「螞蟻搬家」模式，促政府增撥資源打擊走私。