住戶中招變種新冠　觀塘凱滙第3座今晚封區

新冠肺炎疫情未止，港府今日(19日)繼續晚晚封區，由於有住戶涉及變種新冠個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》作出限制與檢測宣告，自今晚7時起限制在觀塘協和街33號凱滙第3座內的人士，須留在其場所內並接受強制檢測。

觀塘的封區涉及1宗源頭不明個案，患者為居於觀塘凱匯3座的17歲學生，他於聖若瑟英文中學上學，目前源頭不明，他上周六(15日)開始發燒，本周一(17日)求診後初步確診，沒有明顯感染源頭，但驗出L452R變種病毒，未知是否與Little Boss群組有關。他的足迹包括大盛日本料理、旺角中心、新之城，樂富廣場、觀塘APM Food Fiesta等。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受病毒測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。