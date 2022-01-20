港男酒駕被查竟扮不懂普通話　遭罰18萬新台幣

台灣高雄市周一（17日）有警員巡邏時，看到1名男子邊開車邊玩手機，於是上前截查，卻聞到對方滿身酒氣。未料，該男子恃着香港人的身份，假裝自己聽不懂普通話，欲躲過酒測。警員見勸阻無效，便打算扣押其車輛，該男子才以普通話回應。最終，該男子仍決定拒絕酒測，被警方開出18萬元新台幣（約5.1萬港元）的罰單。

台媒報道，涉事的25歲香港籍蔡姓男子，周一清晨5時20分左右被警方截查。蔡男一開始還配合漱口、嘗試吹氣，但試了幾次都假裝吹不好，還一度假裝聽不懂普通話，一直以廣東話或英語回應警員。

在雙方「對峙」期間，一名警員直呼：「這邊是台灣，講中文，OK？」蔡男竟回應「I know」。警員隨即駁斥：「你明明就會講，在那邊裝。」直至警方告知蔡男拒測要收罰單，車輛也需要被扣查時，蔡男才用普通話回答，卻詢問警方能否先偷偷測一次，看看數值是否已屬酒駕，再決定是否拒絕酒測。

警方當下再次說明拒測的後果，蔡男思考後，仍決定拒測，隨後被開出罰單，其車輛亦被一併扣押。警方調查發現，蔡男赴台多年，從事水果生意，此次被扣查的車輛也是在其老闆名下。他2年前曾有酒駕紀錄，此次屬酒駕累犯5年內第1次拒測，因此不得分期付款，需一次繳清罰款。