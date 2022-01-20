網民親到漁護署勸停市民交倉鼠　3.2萬人聯署望撤回「殺鼠令」

外來倉鼠疑為新一群組播毒源頭，港府兩日前頒下「滅鼠令」，要撲殺逾千隻倉鼠及小動物，又「強烈建議」市民交出上月底後買入的倉鼠。坊間隨即出現棄養潮，有市民不願見無辜生命被毀，自發在網上組織「救鼠行動」，有人今(20日)甚至自發到沙田的漁農自然護理署新界南動物管理中心，希望在市民交出小動物前截停，並勸喻他們轉交再找有心人接收。另外，亦有為數不少的網民自製「收鼠履歷」，如家中已有糧食、飼養經驗等，可隨時接收。亦有人發起網上聯署行動，要求漁護署撤回「殺鼠令」，並以隔離等代替，至今已有3.2萬人簽名。

港府宣布「滅鼠令」後，有市民陸續把倉鼠交到漁護署。有市民自發在社交媒體「救救倉鼠關注組」組織「救鼠行動」，呼籲到漁護署勸停交倉鼠的市民，並指接收後會安排分鼠，再找人領養，不少人響應。關注組亦有市民列出自己接收倉鼠條件，希望協助領養。有網民指「人和動物生命也要尊重」，批評胡亂把倉鼠交出，「這些人無資格養任何動物」，有人批評政府專家顧問袁國勇早前用老鼠做實驗來找出對抗疫情研究，但現「恩將仇報」。

中大生命倫理學中心副總監鍾一諾今在電台節目指，保護市民健康不是合理化所有公共衞生政策的基準，政府又應考慮措施效用、有否替代方案，同時衡量措施是否合符比例。他舉例指今次殺2,000隻倉鼠及小動物會否太多，隔離以外有否其他方案。

鍾一諾認為港府專家範疇是研究微生物，提出今次決策並不出奇，但鍾指公共衞生政策，並非只涉及微生物。他續指寵物倉鼠會與人建立關係，因此不能把這次措施與禽流感殺雞相提並論。

因應銅鑼灣Little Boss寵物店出現染疫個案，店內倉鼠亦被驗出有病毒，港府周二(18日)決定採取疫情以來最大規模人道毁滅動物行動，將全港寵物店內可售賣的1,000隻倉鼠，以及Little Boss分店與倉庫約1000隻動物全數人道毁滅，又「強烈建議」市民交出上月22日或之後購買的倉鼠，並由署方人道毀滅。