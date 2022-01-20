元朗寵物店有倉鼠籠驗出病毒　張竹君指疫症經動物傳人機會增

新冠疫情復熾，​銅鑼灣渣甸街寵物店Little Boss的23歲女售貨員，確診Delta，且感染源頭不明，外界關注是否涉及動物傳播。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(20日)公布，元朗「I Love Rabbit」寵物店有倉鼠籠驗出病毒，當局認為疫症經動物傳人的機會「可能增加很多」。因為人傳人的基因分析比較接近，但病毒傳人的話，基因可能有分別。

初步個案當中，1名1月4日去過旺角「I Love Rabbit」寵物店購物的顧客中招，另有1名1月11日到訪「Little Boss」的30歲女子染疫。張呼籲養倉鼠的人士不要棄置倉鼠，或會引起其他公共衞生問題。

另外，中心發現，在​銅鑼灣Little Boss寵物店售貨員與女顧客及其丈夫的基因有4個SMP分別，而夫婦二人的基因完全一樣。

翻查資料，本港過去曾多次出現寵物確診新冠肺炎，包括2020年3月時，第85宗確診個案、馬主周巧兒的寵物松鼠狗。專家當時一致認同該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染，成全球首例。