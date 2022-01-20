警破援交裸聊詐騙集團拘4男女　18受害人損失42萬元

警方網絡安全及科技罪案調查科聯同灣仔警區重案組，昨日(19日)展開聯合拘捕行動，打擊一個以援交詐騙及裸聊勒索的詐騙集團，拘捕一個活躍於網上交友平台的詐騙集團2男2女(19至36歲)成員，當中包括集團主腦、骨幹及傀儡戶口持有人，涉嫌「勒索」及「以欺騙手段取得財產」。

灣仔警區重案組黃長俊高級督察指，調查顯示詐騙集團牽涉18宗於全港多區發生的網絡騙案，涉款約42萬港元，最大宗損失約12萬港元。警方於2020年1月至2021年9月，接獲18名男子報案，指在社交軟件認識騙徒後墮入騙局，將款項以「轉數快」形式轉入騙徒指定的銀行戶口。

網罪科經深入調查及情報分析後，鎖定上述詐騙集團，該集團分工仔細，當中26歲男子及28歲女子分別為主腦及骨幹成員，主要在社交平台假扮性感女子接觸男受害人，其後與受害人在手機通訊程式進行溝通，並以提供援交服務及裸聊，誘使受害人墮入騙局；另外36歲女被捕人及19歲男被捕人，分別充當傀儡戶口持有人，負責處理贓款。

灣仔警區重案組隨後接手調查，昨日展開拘捕行動，拘捕上述4人，並檢獲兩部手提電腦、5部手機、8張銀行提款卡及信用卡，相信行動已經瓦解涉事詐騙集團。26歲集團男主腦正被扣留調查，其餘3人獲保釋候查，案件將會向律政司索取法律意見。

網罪科情報組歐偉賢高級督察表示，援交騙案中，騙徒一般在社交媒體及交友平台上聲稱能提供援交或性服務，訛稱見面前須購買充值卡或到銀行轉帳支付按金。騙徒收到有關款項後，會不斷叫受害人加付金錢，或要求受害人交出更大金額，方可歸還之前的款項。當受害人無法繳付更多金錢，騙徒便會失聯，騙徒及受害人從未正式見面。2021年1月至11月，警方接獲1,655宗援交騙案，損失逾5,900萬港元，相比2020年全年的858宗，涉款逾3,200萬港元，均錄得約兩倍升幅。

歐偉賢續指，裸聊勒索案中，騙徒在上述平台接觸受害人，及後色誘受害人發送裸照或影片，再以發布有關相片或影片為由，要挾受害人提交款項。近年部分案件中，騙徒會向受害人發送不明連結，受害人不為意按下連結後，會不知情下載木馬程式，因此複製受害人手機通訊錄中的資料，騙徒繼而威脅受害人若不付款，便會向其親友發送有關相片或影片，令受害人更容易被威嚇交出款項。2021年1月至11月期間，警方接獲1,024宗裸聊勒索案，損失逾1,200萬港元，相比2020年全年的1009宗及800萬港元損失，均有所上升。

警方呼籲市民小心交友，切勿因心急認識網友而誤墮騙局，亦不要亂按不明連結，亦重申網絡世界並非無法可依，警方會繼續收集情報，以打擊各種罪行。