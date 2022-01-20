疑遭巴基斯坦婦兒子傳染　曾同美孚站出入　女幼教行過都中招

新冠肺炎爆發第5波疫情，社區埋藏隱形傳播鏈，昨日(19日)確診、居美孚新邨的26歲幼稚園女教師(個案編號：13072)，列源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(20日)公布，經全基因分析，該患者的病毒基因排序與43歲巴基斯坦返港43歲婦人(個案編號：13072)相同。該巴籍婦更被染出帶香港首例的Omicron BA.2亞型病毒，傳播力驚人。

當局再經行蹤追蹤後發現，中心發現巴籍女子的兩名兒子(個案編號：13067、13069)搭地鐵上學，而該教師同樣搭地鐵上班，他們曾在上周五(14日)曾在美孚站A出口的隧道相遇，大概相差9秒。他們當時有戴口罩，沒有直接接觸，出入口亦有鐵欄，可謂行過都中。

張竹君表示，目前未知他們有否確實相遇，只是閉路電視看見他們相隔9秒出現在同一隧道，當時有妥善戴好口罩，距離也不接近，亦沒有對話。以前有一些個案也是確診者擦身而過，也出現空氣傳播。