調查指逾6成40歲以上港人有老花　約2成未驗眼自行配鏡

閱報時字體變得模糊，可能是老花徵兆。有調查發現，40歲以上的受訪者中，高達61%人出現老花，而其中約22%未驗眼便自行配老花鏡，更有約15%懶理老花。機構表示，定期進行眼睛及視力檢查，除了可及早發現問題外，專業視光師更可為不同工作需要，及日常需要的老花人士，作出最適合的矯視方案。

有機構去年9月進行「港人視力及生活習慣調查」，透過網上問卷訪問共502名年齡為35歲或以上的港人。研究發現，98%受訪者有屈光不正的問題，包括近視、遠視、散光和老花，反映絕大部分35歲或以上港人均受視力問題困擾，但當中66%皆沒有每年驗眼的習慣。

調查亦發現，逾40歲或以上受訪確定自己有老花是由於「看近物小字時，必須要拿下眼鏡才看得清楚」（66%）、「看不清楚清潔劑和化妝品上的瓶身小字說明」（64%）、「近距離看文字時看不清楚」（60%）等。

另外，78%老花人士雖知道老花會隨着年紀加深，但超過61%都沒有定期找視光師檢查老花狀況。普遍受訪者對老花存在誤解，以為老花出現的平均年齡是45歲，或以為老花的成因是因為生活習慣。然而機構指出，老花是眼睛老化的自然過程，一般踏入40歲左右會開始出現，要面對老花的年齡或比普遍受訪者認為的歲數更要早。

調查中亦發現，有屈光不正問題的受訪者中，92%會用不同方法去矯正視力，當中有佩戴隱形眼鏡的近視/遠視患者有50%，更有9成佩戴隱形眼鏡的人士佩戴年資逾10年，但只有25%老花人士現在佩戴的隱形眼鏡可以同時矯正老花問題，反映普遍港人未知有多焦點隱形眼鏡。