增18宗本地病例　香港仔「龍薈」疑洗手間帶病毒　八旬茶客中招

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(21日)新增24宗確診個案，當中18宗屬本地個案，包括2宗源頭不明，5宗懷疑感染Delta，另有6宗輸入個案。另有逾20宗初步確診，其中10宗為逸葵樓相關個案，包括訪客及員工。

寵物群組再有新確診者，包括1名30歲女子，居於天水圍天盛苑盛謙閣（H座），1月11日到銅鑼灣Little Boss寵物店購買倉鼠，曾與銅鑼灣Little Boss寵物店員工(個案編號：13047)有接觸，在1月18日送檢，翌日驗出病毒。另有1名23歲女子，居於石硤尾邨美如樓，1月4日到位於旺角通菜街其中一間Little Boss寵物店購買倉鼠，1月17日出現流鼻水，19日到社區檢測中心進行檢測。

此外，1名82歲男子確診，居香港仔中心港昌閣，每日早上與太太到香港仔「龍薈」(Dragon Place)飲茶，曾與早前確診、隸屬Little Boss群組的73歲男子(個案編號：13073)同場，驗出L452R變種病毒株，但2位的位置較遠，均於中午時間到場，並曾到洗手間。政府將到場取樣本，不排除是洗手間感染，食肆員工需要檢疫，並要停業14天大清洗。

今日源頭不明確診個案包括1名37歲男子，居於荃灣沙咀道363號名逸居第一座，於觀塘寶業大廈12樓C室工作，最後上班日期為1月18日，同日出現咳嗽，翌日向私家醫生求診，驗出病毒。另有一名24歲男子，居於長沙灣邨長欣樓，於葵涌和宜合道22號1樓香港聖公會麥理浩夫人中心任職社工助理，最後上班日期為1月17日，同日出現流鼻水及喉嚨痛，向私家醫生求診，翌日驗出病毒。

另外，有2名源頭不明初確個案，包括居於40歲居於南昌街30號的地盤工人，他在葵涌象山邨、天水圍泳池等工作，他1月20日不適到醫院求診，驗出病毒。目前未知源頭。