葵涌邨映葵樓凌晨4時封廈強檢　預計晚上7時完成

政府昨日(21日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自今日(22日)凌晨4時起限制在葵涌邨映葵樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在今日早上約7時完成此行動。

由於前日(20日)發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，另外昨日(21日)發現兩宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日(22日)下午1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險；而行動不便的人士和長者會獲安排人員上門採樣。

根據昨日發出的強制檢測公告，任何於本月13至21日期間，曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在本月23日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

此外，根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步確診個案，居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天，翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開「受限區域」；而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。房屋署設立熱線電話24279006，由今日上午7時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第4級罰款（25,000港元）及監禁6個月。