非同質化代幣資產大熱　專家教多更新密碼避風險

「非同質化代幣」(NFT)近期大熱，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心指，隨著NFT價值持續攀升及相關市場不斷擴張，成為不法分子的新獵物，因此該中心專家建議，市民備份儲存NFT資產的「錢包」，設置密碼保護，並經常更新錢包軟件，較新的軟件通常解決了已發現的保安問題或優化了保安機制，以及定期檢查存儲裝置功能。

對於NFT資產交易和儲存的保安風險，香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)指，在風險方面，黑客會模仿NFT平台推廣手法，以免費名義發放假NFT資產，藉此誘騙受害人提供敏感資料，中心建議市民小心核實發送人的身份及連結，切勿向來歷不明的人士及網站提供敏感資料。

另外，黑客會入侵使用者賬戶，包括設置NFT釣魚網站，讓使用者誤以為真，提供賬戶密碼，以及利用交易平台的保安漏洞入侵用戶賬戶，把用戶的資產轉走。

中心建議使用者，利用瀏覽器標籤功能來儲存NFT平台網址；啟用多重身分驗證；啟用白名單轉資產功能，防止黑客提走賬戶資產；使用官方提供的工具，如官方應用程式，以及避免把所有資產放在同一交易所或密碼貨幣錢包，減低風險。

在儲存NFT資產方面，連線錢包(熱錢包)或離線錢包(冷錢包)亦可儲存，也可以混合使用這兩種錢包。以熱錢包來說，即是可連接至網絡的虛擬錢包，例如交易所錢包，即將NFT資產及虛擬貨幣存放於交易所賬戶，由交易所將NFT資產及虛擬貨幣統一儲存於同一個熱錢包，

另有桌面/流動錢包，即一套網絡或流動應用程式，當用戶以桌面或流動設備建立錢包時，會把私鑰儲存至程式。

中心指，熱錢包的好處是方便，但有遭受網絡攻擊的風險，如黑客入侵或資料洩漏。至冷錢包則是未連接網絡的虛擬錢包，將私鑰存儲在離線狀態，包含硬體錢包，例如以USB存儲裝置，存儲NFT資產及虛擬貨幣的私鑰，或是將私鑰印製在紙上或用記憶力記下來，例如以二維碼（QR碼）印出加密地址及其私鑰。

中心指冷錢包的好處是安全性較高，但有遺失、存儲裝置失靈、損毀或忘記的風險。就熱或冷錢包，中心建議備份錢包，設置密碼保護，以及不要公開恢復密碼的提示短語，並經常更新錢包軟件，以及定期檢查存儲裝置功能。