瘋傳1600蚊日薪請葵涌邨清潔工　不幸入隔離營照出糧

新冠肺炎疫情重創民生經濟，疑有人覷準市民求職心切，兼葵涌邨圍封後居民對清潔消毒的需求日增，昨日(23日)透過通訊軟件發出招聘廣告，聲稱以高出市價的1,600港元聘請「葵涌邨朝8午4清潔消毒員」，標榜即日出糧、更包兩餐和交通接送，工作地點亦不是中招的大廈，而是該邨其他樓宇，但要求應徵者接種兩劑新冠疫苗。招聘短訊更提到，若不幸被當密切接觸者而須隔離亦當工作日，隔離期照有糧出。

有讀者約昨晚10時收到上述招聘短訊後向東網求助，認為相關崗位出價比清潔工月薪約1.3萬港元或時薪80港元高出逾倍，質疑騙徒以聘請清潔員為名，騙取求職者個人資料作借貸為實。

東網記者接獲報料後，隨即連番致電及發送手機短訊予負責招聘的「阿俊」，惟均未獲回覆。招聘短訊所謂「不是做中招二(兩)座，而是做其他幾座」亦有漏洞，根據昨午4時半的衞生署記者會公布最新疫情資訊，現時葵涌邨共有7廈錄得個案，包括逸葵樓有126宗、映葵樓41宗、雅葵樓2宗；曉葵樓、旭葵樓、春葵樓及芊葵樓亦各有1宗確診個案，而非短訊所稱的兩座，相信為求職陷阱的機會極高。

由於涉及網上求職的騙案日增，警方早前曾呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑，及不拘學歷或工作經驗，但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，應徵前應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。求職者向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。