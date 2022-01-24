兩男認運7公斤可卡因到港　判囚12年10個月至13年半

2名男子逾3年前由馬爾代夫返港時，被警方發現攜帶接近7公斤可卡因入境。他們較早時於高院原訟庭承認販毒罪並出庭指證他人，今天（24日）分別被判監12年10個月及13年6個月。

今接受判刑的2名被告，分別為現年25歲的劉啟鍛及現年26歲的楊健鏗。他們被控在2018年12月17日，在香港國際機場入境大堂販運6.98公斤可卡因。據案情透露，涉案毒品當時市值達720萬港元。

高院法官陳仲衡指本案涉及跨境販毒因素，分別將2人的量刑起點，定於監禁26年4個月和27年，較一般的量刑起點多1年。因2人認罪後曾作供指證同案另一被告，雖然該被告最終被陪審團裁定罪名不成立，但法官仍決定將2人的刑期大幅削減一半，至13年2個月和13年6個月。而由於劉犯案時僅過21歲，因年輕因素獲額外減刑4個月，至12年10個月。

警方毒品調查科高級督察吳龍於裁決後表示歡迎法院裁決，指判刑反映這宗案件的嚴重性，並具阻嚇作用。警方會繼續在長假期，包括農曆新年期間，繼續進行打擊毒品行動。他重申販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

案件編號：HCCC 361/2019