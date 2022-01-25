防疫圍封施施然　林鄭呢頭公布夏葵樓禁足　大批居民已外出

葵涌邨大規模爆疫一發不可收拾，確診及初步確診個案已累計增至226宗，特首林鄭月娥今早(25日)約10時宣布，因應邨內的夏葵樓錄得10宗確診，決定要禁足5天圍封檢測，禁令由昨日(24日)起生效，至本周五(28日)；惟在她宣布前，夏葵樓不少居民早上已持無染疫紀錄外出購物、食早餐，令其口中所講的「無縫交接」如同笑話，亦導致防疫工作出現缺口，或令有潛復期確診者將病毒流出社區。

多名夏葵樓居民於早上8時許外出購物及食早餐，但至10時許回家時獲告知須禁足，有居民批評港府安排極度混亂，「係封就全條葵涌邨封啦，做啲唔做啲，政府啲政策真係好擾民。」

東網記者早上在葵涌邨巡視，在場有約50名政府職員在圍封大廈與一有巡視，不少人身穿白色保護衣，在邨內的流動檢測站，今早有20至30人落樓檢測，情況大致順暢。而葵涌廣場則一片死寂，不少商戶因疫情暫停營業至另外通知，超級市場惠康則如常營業，未有出現缺貨情況。

葵青區區議員梁志成今在電台節目表示，邨內確診個案持續上升，除了逸葵樓及映葵樓，附近數座樓的清潔問題仍未解決，曉葵樓仍堆積大量垃圾，促請當局盡快處理。他又指邨內檢測需求大增，多個檢測站大排長龍，擔心有確診個案的密切接觸者同時聚集做檢測，會增加傳播風險。

另有居於曾要圍封強檢的旭葵樓居民指，大廈在翌日解封時，當局未有派人通知居民何時可以離開，強制檢測的告示又只在大堂張貼，容易被忽略，認為把通知放入住戶信箱。她又表示現時獲安排在家工作1星期，農曆年期間亦不會與親友見面。