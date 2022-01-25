東亞肺癌死亡率全球之冠　中大研究揭港近10年發病率女升男跌

肺癌是香港最常見及最致命的癌症，香港中文大學醫學院與環太平洋大學協會（APRU）進行研究，結果顯示東亞地區的肺癌發病率和死亡率是全球之冠，並與每個國家的人類發展指數、國內生產總值和吸煙率有密切關連，過去10年，女性肺癌發病率和死亡率總體呈上升趨勢，而男性則呈下降趨勢。研究人員建議，應針對高危人口實施煙草控制及早期癌症檢測措施，以控制有關上升數字。

肺癌的5年存活率遠低於其他主要癌症，於2020年佔全球整體癌症死亡率約20%，為了解肺癌的最新地理分布及找出相關高危人口，研究小組從「全球癌症觀察站」、「世界衞生組織死亡率數據庫」，以及「世界衞生組織全球衞生觀察站」等國際資料庫收集數據，研究人員分析發現，肺癌於各地造成的疾病負擔存在很大差異，其中以東亞地區的肺癌發病率和死亡率最高。

肺癌發病率和死亡率與人類發展指數、國內生產總值和吸煙率呈正比，意味一個更發達或吸煙率更高的國家往往有更高的肺癌發病率和死亡率。近10年的肺癌發病率和死亡率存在顯著的性別差異，其中以意大利男性發病率的「平均年度百分比變化」下降幅度最大，而澳洲女性發病率的增幅最高。數據亦顯示，荷蘭男性死亡率下降幅度最大，而西班牙女性死亡率上升幅度最大。

本港方面，由2010年到2019年，各年齡階段的女性發病率都在增加，而男性的發病率則下降，而與年齡較大的女性發病率相比，年齡少於50歲的女性發病率增加情況似乎更明顯，儘管死亡率在兩個性別都出現跌勢，但女性的下降幅度不如男性的明顯。

研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院博士後研究員黃俊杰表示，肺癌整體發病率和死亡率存在年齡、性別和地區的差異，與煙草使用息息相關，過去曾有研究指出，年長男性的戒煙率明顯高於年長女性，值得注意的是，二手煙、室內空氣污染和接觸化學品，也是導致這些差異的重要因素。

研究的高級通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生教授建議，不同地區的政策制定者應實施循證和具針對性的預防策略，以控制不同人口肺癌發病率和死亡率上升的趨勢，例如針對高危罹患肺癌的女性，度身訂制戒煙援助和健康教育服務，或提供早期癌症檢測，可能有助減輕因肺癌帶來的負擔。